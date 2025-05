Electronic Arts rezygnuje z pracy zdalnej. Twórcy gier protestują

Decyzja spotkała się z dużą krytyką. Jak donosi IGN, część twórców już teraz zgłasza trudności związane z powrotem do biur – wskazując na problemy z transportem, opieką nad dziećmi czy zdrowiem. Co więcej, wszystkie wyjątki od nowych zasad będą musiały być indywidualnie zatwierdzane przez zarząd, co znacząco ogranicza elastyczność zatrudnienia.

Zmiana polityki pracy wpisuje się w szerszą restrukturyzację wewnątrz Electronic Arts. Firma zamierza przejść z rozproszonego modelu organizacyjnego na globalnie ujednoliconą strukturę, co ma na celu usprawnienie komunikacji i zarządzania projektami. W praktyce jednak oznacza to też większą kontrolę nad zespołami i mniejsze możliwości wyboru formy pracy.