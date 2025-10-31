Zaloguj się lub Zarejestruj

Electronic Arts posłuchało graczy. Nadchodzi wielka aktualizacja do The Sims 4

Patrycja Pietrowska
2025/10/31 11:30
The Sims 4 szykuje gigantyczny update.

Miłośnicy The Sims 4 mogą spodziewać się nadejścia jednej z największych i najbardziej kompleksowych aktualizacji. Łatka ma trafić w ręce graczy już wkrótce – 4 listopada 2025 roku. Update nazwany Laundry List obejmuje ponad 150 poprawek błędów do podstawowej wersji gry, zgłaszanych przez społeczność.

The Sims 4
The Sims 4

EA dopieszcza The Sims 4. Gigantyczna lista poprawek w ramach Laundry List

Spośród setek poprawek, pięć zyskało największe uznanie i liczbę głosów ze strony społeczności. Deweloperzy rozwiązali problem, w którym zdjęcia wykonane aparatem często zmieniały kolor na czarny po przeniesieniu ich do ekwipunku. Kolejną wyczekiwaną zmianą jest spowolnienie tempa, w jakim pogarszają się relacje Simów po rozpadzie związku i urodzeniu dziecka.

Ponadto, dzieci powinny teraz znacznie wyraźniej dziedziczyć pewne cechy fizyczne po swoich rodzicach. Ulepszono również zachowanie miksologów – jeśli gracz ustawi zamówienie na napój, miksolog będzie teraz bardziej responsywny i przerwie prowadzoną rozmowę z innymi NPC-ami, aby obsłużyć klienta. Dodatkowo interakcja sabotażu nie będzie dostępna w przypadku obiektów bez ukończenia aspiracji Dewiacja.

Lista poprawek nie ogranicza się tylko do pięciu problemów, na które najczęściej głosowano. Wprowadzono także liczne ulepszenia dotyczące codziennej rozgrywki i interakcji ze światem gry. Wśród nich można wymienić zmiany mające na celu ograniczenie nadmiernego generowania Simów przez grę, co ma pozytywnie wpłynąć na ogólną wydajność, a także poprawę błędu dotyczącego niemowląt, które będą teraz prawidłowo umieszczane w łóżeczkach i wysyłane do dziennej opieki. Pełna lista udostępniona przez EA znajduje się w tym miejscu.

Źródło:https://gamerant.com/sims-4-update-laundry-list-bug-fixes-november-4/

News
Electronic Arts
EA
aktualizacja
symulator
The Sims 4
The Sims
Symulatory
symulator życia
aktualizacja gry
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

