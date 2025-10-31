Electronic Arts posłuchało graczy. Nadchodzi wielka aktualizacja do The Sims 4

Miłośnicy The Sims 4 mogą spodziewać się nadejścia jednej z największych i najbardziej kompleksowych aktualizacji. Łatka ma trafić w ręce graczy już wkrótce – 4 listopada 2025 roku. Update nazwany Laundry List obejmuje ponad 150 poprawek błędów do podstawowej wersji gry, zgłaszanych przez społeczność.

EA dopieszcza The Sims 4. Gigantyczna lista poprawek w ramach Laundry List

Spośród setek poprawek, pięć zyskało największe uznanie i liczbę głosów ze strony społeczności. Deweloperzy rozwiązali problem, w którym zdjęcia wykonane aparatem często zmieniały kolor na czarny po przeniesieniu ich do ekwipunku. Kolejną wyczekiwaną zmianą jest spowolnienie tempa, w jakim pogarszają się relacje Simów po rozpadzie związku i urodzeniu dziecka.