Electronic Arts kończy wsparcie kolejnych tytułów. Gracze mają ostatni miesiąc na trofea

Electronic Arts przyspiesza zamknięcie serwerów kilku starszych gier wyścigowych. Firma poinformowała, że GRID 2, GRID Autosport, DiRT 3 oraz DiRT Showdown stracą dostęp do trybu multiplayer już 8 listopada 2025 roku, a nie – jak pierwotnie planowano – w marcu 2026.

GRID i DiRT – koniec wyścigów online

Po wyłączeniu serwerów gracze nie będą już mogli korzystać z funkcji sieciowych ani zdobywać osiągnięć powiązanych z rozgrywką wieloosobową. Dla łowców trofeów oznacza to ostatnią szansę, by „wbić” brakujące achievementy przed datą zamknięcia usług.