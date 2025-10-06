Zaloguj się lub Zarejestruj

Electronic Arts kończy wsparcie kolejnych tytułów. Gracze mają ostatni miesiąc na trofea

Mikołaj Berlik
2025/10/06 15:00
0
0

Electronic Arts ogłosiło, że cztery gry Codemasters stracą funkcje sieciowe wcześniej, niż pierwotnie zapowiadano.

Electronic Arts przyspiesza zamknięcie serwerów kilku starszych gier wyścigowych. Firma poinformowała, że GRID 2, GRID Autosport, DiRT 3 oraz DiRT Showdown stracą dostęp do trybu multiplayer już 8 listopada 2025 roku, a nie – jak pierwotnie planowano – w marcu 2026.

Dirt Showdown
Dirt Showdown

GRID i DiRT – koniec wyścigów online

Po wyłączeniu serwerów gracze nie będą już mogli korzystać z funkcji sieciowych ani zdobywać osiągnięć powiązanych z rozgrywką wieloosobową. Dla łowców trofeów oznacza to ostatnią szansę, by „wbić” brakujące achievementy przed datą zamknięcia usług.

Decyzja dotyczy wyłącznie gier wydanych na siódmą generację konsol – Xbox 360, PS3 oraz PC. Każda z nich reprezentowała inne podejście do gatunku – GRID 2 stawiał na zręcznościową rywalizację, GRID Autosport próbował powrotu do bardziej symulacyjnego stylu, natomiast DiRT 3 i DiRT Showdown rozwijały formułę rajdowych zmagań Codemasters, wprowadzając bardziej dynamiczne tryby i widowiskowe trasy.

Zmiana harmonogramu nie została szerzej uzasadniona, ale to kolejny krok w ramach stopniowego wygaszania starszych usług online przez EA.

