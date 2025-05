Elden Ring nakręci słynny reżyser? Zamieszanie wokół twórcy filmowej adaptacji

To byłaby ciekawa interpretacja gry FromSoftware od twego twórcy.

Serwis Nexus Point News poinformował, że powstający film Elden Ring zyskał reżysera. Według ich informacji za projekt miałby odpowiadać Alex Garland, czyli reżyser znany z takich dzieł, jak Ex Machina, Anihilacja, Men, Civil War i ostatnio Warfare. Chociaż twórca niedawno ogłosił, że zamierza zrobić sobie przerwę od kręcenia kolejnych filmów, to najwyraźniej zmienił plany. Przynajmniej tak wydawało się do pewnego czasu, kiedy raport Nexus Point News nie został usunięty. Obecnie niektóre amerykańskie portale próbują potwierdzić lub zaprzeczyć tej informacji, kontaktując się z A24, czyli studiem odpowiedzialnym za stworzenie filmowej adaptacji gry od FromSoftware.

Elden Ring – Alex Garland nakręci film?

Jeżeli Garland rzeczywiście stanie za kamerą ekranizacji Elden Ring, to według ostatnich doniesień odbędzie się to dopiero w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że filmowiec obecnie pracuje nad kontynuacją 28 lat później, zatytułowaną The Bone Temple, którą napisał i produkuje.