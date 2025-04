Elden Ring z nowymi wynikami sprzedaży. Imponujący rezultat hitu From Software

Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring zadebiutowało na rynku w lutym 2022 roku. Obecnie gra dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, ale jeszcze w tym roku ukaże się również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat popularnej produkcji From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.

