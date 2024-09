Elden Ring z mocno wyczekiwanym trybem gry. Wszystko dzięki fanowskiej modyfikacji

Twórca postanowił zaktualizować modyfikację do Elden Ringa dodając tryb znany jako „Boss Rush Mode”. Pozwala on walczyć ze wszystkimi bossami z głównego wątku gry po kolei, bez potrzeby przebiegania każdej lokacji. Jest to bardzo istotne szczególnie przez to, że w przeciwieństwie do poprzednich gier From Software z gatunku souls-like, Elden Ring to gra z otwartym światem.