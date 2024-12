Elden Ring Nightreign zmieni jedną z najbardziej rozpoznawalnych mechanik serii. Usłyszeliśmy wywiad z reżyserem gry

Na The Game Awards 2024 zobaczyliśmy zapowiedź Elden Ring Nightreign, czyli kontynuacji popularnej gry FromSoftware z 2022 roku. Jak już wiemy, nadchodzący tytuł wprowadzi wiele nowości - przede wszystkim będzie to sieciowy survival w przeciwieństwie do oryginału, który skupiał się na solowej rozgrywce w otwartym świecie.

Elden Ring Nightreign - zmiany w nowej odsłonie serii

W Elden Ring oraz poprzednich grach FromSoftware z serii Dark Souls mieliśmy możliwość zobaczenia ostatnich momentów innego gracza przed śmiercią za pomocą plam krwi. Nie miało to większej roli w rozgrywce, lecz w Elden Ring Nightreign ma się to zmienić. Reżyser projektu, Junya Ishizaki, poinformował o zmianach w tej mechanice. Poza oznaczeniem miejsca innych graczy plamy krwi będą również służyć do zbierania ekwipunków poległych.