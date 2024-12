Elden Ring najlepiej sprzedającą się grą FromSoftware. Firma podzieliła się nowym sukcesem

Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Elden Ring został najpopularniejszą grą stworzoną przez FromSoftware we współpracy z Bandai Namco. W czerwcu bieżącego roku dowiedzieliśmy się o liczbie 25 milionów sprzedanych kopii, lecz od tego czasu zaobserwowano wzrost. Firmy nie poprzestaną na wspomnianym projekcie - kilka dni temu zapowiedziano Elden Ring Nightreign.

Elden Ring - rekord sprzedanych kopii

Na Twitterze/X możemy zobaczyć wpis przedstawiający nowe dane dotyczące sprzedaży Elden Ringa. Tytuł wydany w 2022 roku sprzedał się w łącznej liczbie 28,6 milionów kopii, co oznacza wzrost w wysokości 3,6 miliona w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Bardzo możliwe, że w przyszłości gra osiągnie liczbę 30 milionów sprzedaży, ponieważ twórcy wciąż pracują nad marką - niedawno doczekaliśmy się premiery dodatku Shadow of the Erdtree oraz zapowiedzi Elden Ring Nightreign, czyli kontynuacji pierwszej odsłony.

Wczytywanie ramki mediów.