Elden Ring: Nightreign podnosi poprzeczkę. Deep of Night to najtrudniejszy tryb w grze

FromSoftware przygotowało dla graczy nowe wyzwanie w dodatku Elden Ring: Nightreign. Już 11 września do gry trafi tryb Deep of Night, który wystawi cierpliwość i umiejętności fanów na ciężką próbę. To specjalna forma rozgrywki stawiająca na wysoką trudność i rywalizację.

Elden Ring: Nightreign – tryb Deep of Night już niedługo w grze

Deep of Night to wyzwania o rosnącym stopniu trudności, które nagradzają graczy unikalnymi przedmiotami oraz broniami. Część z nich posiada dodatkowe efekty – zarówno korzystne, jak i potencjalnie szkodliwe dla bohaterów. System skalowania trudności opiera się na wyborze poziomu głębokości oraz bilansie zwycięstw i porażek.