Elden Ring: Nightreign podnosi poprzeczkę. Deep of Night to najtrudniejszy tryb w grze

Mikołaj Berlik
2025/08/28 19:30



Już 11 września Elden Ring: Nightreign otrzyma tryb Deep of Night.

FromSoftware przygotowało dla graczy nowe wyzwanie w dodatku Elden Ring: Nightreign. Już 11 września do gry trafi tryb Deep of Night, który wystawi cierpliwość i umiejętności fanów na ciężką próbę. To specjalna forma rozgrywki stawiająca na wysoką trudność i rywalizację.

Elden Ring: Nightreign
Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign – tryb Deep of Night już niedługo w grze

Deep of Night to wyzwania o rosnącym stopniu trudności, które nagradzają graczy unikalnymi przedmiotami oraz broniami. Część z nich posiada dodatkowe efekty – zarówno korzystne, jak i potencjalnie szkodliwe dla bohaterów. System skalowania trudności opiera się na wyborze poziomu głębokości oraz bilansie zwycięstw i porażek.

GramTV przedstawia:

Zalecany poziom wejścia do Deep of Night to Depth 3, natomiast wyższe poziomy – Depth 4 i Depth 5 – zamieniają rozgrywkę w niekończące się bitwy. To opcja skierowana do graczy, którzy szukają jeszcze większych emocji i chcą sprawdzić się w ekstremalnych warunkach. Nowy tryb to kolejny element, który ma utrzymać świeżość Elden Ring: Nightreign i przyciągnąć fanów żądnych wyzwań.

Wprowadzenie tego trybu wpisuje się w filozofię FromSoftware, które od lat tworzy gry wymagające precyzji i cierpliwości. Dzięki Deep of Night twórcy oferują wyzwanie, które nie tylko sprawdza mechaniczne umiejętności graczy, ale także zmusza ich do adaptacji i eksperymentowania z taktyką. To propozycja skierowana przede wszystkim do społeczności ceniącej maksymalny poziom trudności.

Źródło:https://en.bandainamcoent.eu/elden-ring/news/elden-ring-nightreign-high-difficulty-expedition-mode-deep-of-night-has-appeared

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
PlayStation 5
Elden Ring
Xbox Series X
Xbox Series S
Elden Ring Nightreign

