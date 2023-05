Elden Ring Resurrection zmienia praktycznie wszystko. Ambitna modyfikacja do gry

Pomimo braku oficjalnych narzędzi moderskich do gry Elden Ring , społeczność nie ustaje w tworzeniu coraz to ambitniejszych projektów. Dziś przychodzimy do Was z prawdziwą perełką pod tytułem Elden Ring Resurrection . Jak podaje serwis DSOGaming , użytkownik o pseudonimie Valthryn udostępnił swoje dzieło, którego głównym celem jest odświeżenie systemów eksploracji, walki oraz rozwoju postaci w taki sposób, aby gra była bardziej interesująca przede wszystkim dla weteranów.

Ambitna modyfikacja do gry Elden Ring

Oprócz tego modyfikacja wprowadza liczne zmiany w balansie rozgrywki i animacji walki gracza. Na liście znajdziemy też ulepszoną mechanikę odbijania ciosów, nowe możliwości w kwestii wzmacniania uzbrojenia, zmodyfikowane zbalansowanie zbroi, ulepszenia systemu magii oraz przerobione (i ulepszone) Talizmany – w tym nowe warianty! Krótko mówiąc, jest tego sporo.