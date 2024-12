Elden Ring 2 nie powstanie. Hidetaka Miyazaki wypowiedział się o przyszłości FromSoftware

Przy okazji wywiadu Hidetaka Miyazaki poruszył również kwestię nominacji Elden Ring: Shadow of the Erdtree do kategorii Gry Roku na The Game Awards 2024. Według prezesa FromSoftware dodatek nie powinien być postrzegany przez społeczność jako pełna gra, a celem od początku było wydanie nieco mniejszej zawartości w charakterze podstawowego tytułu z 2022 roku. Pomimo wcześniejszego zaprzeczenia wiele doświadczenia ma zostać wykorzystane przy tworzeniu następnej gry.

Na koniec przypomnijmy, że po ostatniej zmianie zasad nominacji na The Game Awards 2024 Elden Ring: Shadow of the Erdtree otrzymał szansę na zdobycie nagrody Gry Roku. Wśród konkurentów znajdują się Astro Bot, Balatro, Black Myth Wukong, Final Fantasy VII: Rebirth oraz Metaphor: ReFantazio. Jakiś czas temu DLC otrzymało wyróżnienie dodatku roku.