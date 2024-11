Elden Ring: Shadow of the Erdtree dodatkiem roku 2024. Hidetaka Miyazaki podziękował fanom

W dalszej części wypowiedzi o Elden Ring: Shadow of the Erdtree dowiedzieliśmy się, że FromSoftware pracuje obecnie nad kilkoma różnymi projektami. Jest to potwierdzenie znanych już informacji, lecz nie poznaliśmy konkretniejszych szczegółów. Bardzo prawdopodobne jest to, że na najbliższych pokazach nowy tytuł zostanie ujawniony. Studio ma nadzieję, że gracze z równie wielkim zainteresowaniem podejdą do następnej produkcji japońskiego zespołu.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnio poznaliśmy zwycięzców Golden Joysticks we wszystkich dostępnych kategoriach, takich jak „Najlepsza fabuła”, „Najlepsza gra multiplayer” czy „Gra roku PC”.