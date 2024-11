Kontrowersyjna decyzja w nominacjach do Gry Roku. Dziś poznamy tytuły mające szanse na wygraną

Powoli zbliżamy się do tegorocznej gali The Game Awards, która odbędzie się 12 grudnia. Poznamy tam nagrodzone tytuły, a już dzisiaj zobaczymy wszystkich nominowanych. Osoby odpowiedzialne za wydarzenie opublikowały film zapowiadający świętowanie 10-lecia wydarzenia - dowiedzieliśmy się również o sporej zmianie w kategorii Gry Roku.

Przed dzisiejszym ogłoszeniem nominacji do nagród na tegorocznym The Game Awards dowiedzieliśmy się, że remaki, remastery i dodatki będą miały szansę na zdobycie tytułu Gry Roku. Wywołało to spore kontrowersje, ponieważ tego typu projekty często są bardzo zależne od podstawowej części gry. Wielu postrzega decyzję jako pretekst do uwzględnienia Elden Ring: Shadow of the Erdtree, które jest najlepiej ocenianą produkcją w serwisie Metacritic wydaną w tym roku. Jest ona jednak w znaczącym stopniu bazowana na zawartości podstawowej gry, która została nagrodzona w 2022 roku.