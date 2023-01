Eksplodujące Kotki: Zombie – nadchodzi nowa wersja szalonej karcianki

„Gra karciana, w której wybuchasz, a potem wracasz do życia, by znowu wybuchnąć!”

Wielu z Was może kojarzyć grę Eksplodujące Kotki za sprawą jej niecodziennego tytułu. Już wkrótce na rynku pojawi się nowa wersja szalonej karcianki. Wydawnictwo Rebel przypomina o premierze Eksplodujące Kotki: Zombie.

Eksplodujące Kotki: Zombie – co nowego?

Eksplodujące Kotki: Zombie to samodzielna talia 61 kart z zupełnie nowymi ilustracjami, którą są utrzymane w klimatach grozy. Trzon zabawy pozostaje bez zmian, ale wraz z nową edycją do zabawy dołączą zupełnie nowe efekty, na czele z kotkami zombie, pozwalającymi pozostać w grze nawet po spotkaniu z eksplodującym kotkiem.



„Eksplodujące Kotki to napędzana kociakami, całkowicie bezpieczna odmiana rosyjskiej ruletki. Podczas rozgrywek gracze co turę dobierają po jednej karcie, aż do momentu, gdy ktoś wyciągnie eksplodującego kotka – taki nieszczęśnik wybucha i ginie, a tym samym kończy grę. Na szczęście w talii są też karty, dzięki którym możemy odwlekać nieuniknione (a raczej przerzucić je prosto na przeciwników). Aby wygrać, musimy mądrze zarządzać kartami, które uda nam się zdobyć” – czytamy w opisie zamieszczonym na stronie wydawnictwa.



Eksplodujące Kotki: Zombie pojawią się na sklepowych pułkach już 24 lutego.



Specyfikacja gry: