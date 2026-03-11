Dziś wraca do księgarń kultowa powieść Noc smoka z uniwersum Warcrafta

Do sprzedaży trafiło nowe wydanie powieści „Noc Smoka” Richarda A. Knaaka.

Seria Blizzard Legends wzbogaciła się właśnie o kolejną pozycję – „Noc Smoka” Richarda A. Knaaka, czyli powieść osadzoną w świecie Azeroth i bezpośrednio nawiązującą do wydarzeń znanych z „Dnia Smoka”. Książka wraca do księgarń w nowym wydaniu, przypominając czytelnikom historię, która rozgrywa się w cieniu jednej z najważniejszych bitew w dziejach smoków Azeroth. Dla fanów Warcrafta i World of Warcraft to kolejna okazja, by wrócić do opowieści rozwijających tło znanych z gier wydarzeń. Powrót do Grim Batol Akcja „Nocy Smoka” rozpoczyna się po wydarzeniach przedstawionych w „Dniu Smoka”, gdy wydawało się, że mrok na dobre opuścił starożytną krasnoludzką twierdzę Grim Batol. W czasie Drugiej Wojny miejsce to było jednym z kluczowych punktów konfliktu, ponieważ Horda więziła tam Smoczą Królową Alexstraszę, wykorzystując potężny artefakt znany jako Demoniczna Dusza, który zapewniał orkom kontrolę nad smokami.

Los twierdzy odmieniła dopiero wielka bitwa pod Grim Batol. Do walki stanęli wówczas smoczy Aspekci wraz z młodym czarodziejem Rhoninem, a ich przeciwnikiem był Śmiercioskrzydły, upadły Aspekt Ziemi. Ostatecznie Rhonin zdołał zniszczyć Demoniczną Duszę, przywracając smokom ich utraconą moc i kończąc niewolę Alexstrazy. Był to dzień triumfu smoków i moment, który na długo zapisał się w historii uniwersum Warcrafta. Zwycięstwo nie oznaczało jednak końca zagrożenia. Opuszczone Grim Batol ponownie zaczęło pogrążać się w cieniu, a wokół twierdzy zaczęła rozprzestrzeniać się złowroga aura wpływająca na przyrodę i istoty zamieszkujące okolicę.

Narastające niebezpieczeństwo dostrzega Korialstrasz, znany również jako Krasus – smoczy mag i towarzysz Alexstrazy. Tym razem postanawia sam wyruszyć do Grim Batol, by zbadać źródło nowego zagrożenia. W przeszłości powierzył tę misję Rhoninowi, lecz teraz czarodziej pełni funkcję przywódcy rady Kirin Tor w Dalaranie i prowadzi zupełnie inne życie – jest nie tylko potężnym magiem, ale również ojcem. W stronę twierdzy zmierzają jednak także inni bohaterowie. Do Grim Batol podąża kapłanka draenei Iridi, kierowana własną potrzebą zemsty, a także Vereesa Bieżywiatr, elfia łowczyni i żona Rhonina, która chce ochronić swoje dzieci przed nadciągającym zagrożeniem. Ich drogi splatają się w miejscu, które już raz stało się areną starcia potężnych sił. Powieść Richarda A. Knaaka ponownie przenosi czytelników do jednego z najbardziej mrocznych zakątków Azeroth. „Noc Smoka” rozwija wątki znane z historii smoków i pokazuje, że nawet po wielkim zwycięstwie cień dawnych wydarzeń może powrócić. Jeśli bohaterowie nie zdołają powstrzymać zła czającego się w podziemiach Grim Batol, pokój wywalczony po Drugiej Wojnie może okazać się jedynie chwilowym wytchnieniem.