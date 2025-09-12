Ed Sheeran ujawnia plany pośmiertnego albumu "Eject”. Muzyk wszystko zapisał w testamencie

Ed Sheeran zdradził, że jego pośmiertny album “Eject” został już oficjalnie uwzględniony w testamencie.

W rozmowie z Zane’em Lowe w Apple Music 1, Ed Sheeran opowiedział o planach dotyczących kolejnych czterech płyt, którymi są “Pause”, “Fast Forward”, “Rewind” i “Stop”. Kiedy prowadzący zapytał, czy “Stop” będzie jego ostatnim albumem, muzyk odpowiedział:

Przy okazji, popularny artysta wydał dziś (12 września) swój nowy album studyjny “Play”, zawierający single “A Little More”, “Azizam”, “Old Phone” i “Sapphire”. Nowy album jest następcą ubiegłorocznego “Autumn Variations”.

Chcę, żeby po mojej śmierci wybrano 10 najlepszych kawałków. Wyobraźcie sobie, że umiera Paul McCartney i nagle wychodzą najlepsze nagrania z całej jego kariery. Myślę, że wielu fanów uznałoby to za fascynujące. Nie chcę, żeby ktoś po moim odejściu po prostu pomieszał moje utwory i wrzucił je na rynek. Chcę, żeby to było zaplanowane.

Sheeran wyjaśnił, że jego wolą jest zebranie najlepszych utworów z całej kariery, od pierwszych kompozycji w wieku 18 lat aż po ostatnie piosenki:

Nie. Tak naprawdę po “Stop” będzie jeszcze “Eject”. “Eject” jest albumem w testamencie. Cherry [żona Sheerana] wybierze utwory. To w pełni spisane, jeśli coś by mi się stało jutro, ten album powstanie.

Artysta zdradził też, że nad płytami “Play” i “Rewind” pracował równolegle. Druga z nich jest już niemal gotowa i jak zapowiedział, może ukazać się w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Ed Sheeran podkreślił, że szczególnie dużo czasu poświęci na przygotowanie albumu “Stop”:

To musi być płyta stworzona z najwyższą dbałością, coś jak “The Black Album” Jaya-Z, który był traktowany jak ostatnie wielkie dzieło. Nie mówię, że to będzie mój ostatni album, ale musi być zrobiony z podobną uwagą.

Nowe projekty będą kontynuacją koncepcyjnej serii Sheerana. Po albumach inspirowanych symbolami matematycznymi (“+”, “x”, “÷”, “–”, “=”) tym razem muzyk sięga po nazwy przycisków z pilota.