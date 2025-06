Ed Sheeran nie naruszył praw autorskich. Sąd odrzucił pozew przeciwko muzykowi

Już w listopadzie 2023 roku sąd drugiej instancji uznał, że Sheeran nie naruszył praw autorskich, podkreślając, że oba utwory korzystają jedynie z podstawowych elementów muzycznych, które są wspólne dla wielu kompozycji. Prawnik muzyka na łamach Rolling Stone powiedział:

Cieszymy się, że sąd apelacyjny potwierdził, iż Ed Sheeran nie naruszył praw autorskich do “Let’s Get It On” podczas tworzenia “Thinking Out Loud”.