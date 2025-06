Echoes of the End zapowiada się wybornie. Pierwszy zwiastun nowej gry fantasy

Echoes of the End – nowe fantasy inspirowane Islandią

Podczas tegorocznego Future Games Show Summer Showcase zapowiedziano Echoes of the End, czyli nową, trzecioosobową grę akcji inspirowaną kulturą i wierzeniami Islandii. Produkcja, tworzona przez islandzkie studio Myrkur Games we współpracy z wydawcą Deep Silver, ma zaoferować emocjonującą i kinową opowieść, osadzoną w magicznym świecie Aema.

Echoes of the End to nasz ambitny debiut, w którym skupiamy się przede wszystkim na opowiadaniu poruszającej historii. To kinowa, emocjonalna przygoda, w pełni oparta na technologii Unreal Engine 5 i zrealizowana z pełnym przechwytywaniem ruchu aktorów – przekazał zespół Myrkur Games.

Ryn, w którą wciela się Aldís Amah Hamilton znana z Senua's Saga: Hellblade 2, to postać władająca mieczem i magią. Walczy z rozmaitymi przeciwnikami, od ludzi, przez szkieletowych nieumarłych, po ogromne potwory. Twórcy podkreślają, że gra przypadnie do gustu fanom Star Wars Jedi: Ocalały i God of War Ragnarök.

Akcja gry rozgrywa się na przestrzeni 10 rozdziałów, w przepięknych, inspirowanych Islandią krajobrazach, od lodowcowych klifów po ogniste pola wulkaniczne. Świat Aema, ukształtowany przez wieki wojen i magii, wymaga od gracza manipulowania czasem i grawitacją, tworzenia iluzji oraz rozwiązywania zagadek środowiskowych. Towarzyszący Ryn Abram również odegra istotną rolę w eksploracji.