Echoes of the End z datą premiery. Twórcy pokazali 17 minut rozgrywki

Poznaliśmy datę premiery gry Echoes of the End oraz możemy spojrzeć na nowy, trwający 17 minut gameplay.

Wydawca Deep Silver oraz islandzkie studio Myrkur Games ogłosili, że Echoes of the End, czyli klimatyczna przygodowa gra akcji TPP zadebiutuje jeszcze w sierpniu. Z okazji ogłoszenia premiery zaprezentowano także rozszerzony, 17-minutowy zwiastun z rozgrywką.

Twórcy ujawnili więcej szczegółów na temat Echoes of the End

Echoes of the End to narracyjna gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, łącząca emocjonalną, osobistą historię z dynamiczną walką przy użyciu magii i miecza, eksploracją, zagadkami środowiskowymi i unikalnym światem inspirowanym krajobrazami Islandii. To mroczna, dojrzała opowieść fantasy osadzona w zapadającym w pamięć, ręcznie wykreowanym świecie. Gracze wcielą się w Ryn, ostatnią przedstawicielkę starożytnej rasy posiadającej potężne, niestabilne moce magiczne. Główna bohaterka wyrusza w niebezpieczną wyprawę, aby ocalić swojego brata z rąk brutalnego totalitarnego imperium.