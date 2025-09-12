Easy Delivery Co. wkrótce zaliczy premierę. 150 tysięcy graczy czeka na tę niezależną produkcję

Już 18 września na Steam zadebiutuje nietypowa, przytulna gra samochodowa Easy Delivery Co., tworzona przez niezależnego dewelopera Sam C. i wydawnictwo Oro Interactive. Co ciekawe, produkcja wzbudziła spore zainteresowanie graczy. Od kwietnia Easy Delivery Co. zgromadziło już ponad 150 tysięcy zapisów na liście życzeń na Steam. W chwili pisania tego newsa, na polskiej karcie Steam nie ma jeszcze podanej ceny gry, ale twórcy wstępnie planują wypuszczenie gry w cenie 12,99 euro, czyli około 55 złotych.

Easy Delivery Co. wkrótce wyjdzie na Steam

Easy Delivery Co. to casualowa gra o prowadzeniu dostawczego auta, ale w dość nietypowym wydaniu. W tej grze gracze wcielą się w kierowcę małej ciężarówki Kei truck, który rozwozi paczki po górskim miasteczku spowitym śniegiem i mgłą. Mroczny klimat przywodzi na myśl Silent Hill, jednak zamiast ludzi w świecie gry mieszkają antropomorficzne koty. Gracze będą eksplorować trzy różne obszary, odkrywać tajemnice miasta oraz dbać o energię, paliwo i temperaturę bohatera. Samochód można także ulepszać, co pozwala lepiej radzić sobie z trudnymi warunkami.