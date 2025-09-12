Zaloguj się lub Zarejestruj

Easy Delivery Co. wkrótce zaliczy premierę. 150 tysięcy graczy czeka na tę niezależną produkcję

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/12 12:10
Easy Delivery Co. to klimatyczna gra o dostawach i… kotach. Gra zadebiutuje już 18 września na Steam.

Już 18 września na Steam zadebiutuje nietypowa, przytulna gra samochodowa Easy Delivery Co., tworzona przez niezależnego dewelopera Sam C. i wydawnictwo Oro Interactive. Co ciekawe, produkcja wzbudziła spore zainteresowanie graczy. Od kwietnia Easy Delivery Co. zgromadziło już ponad 150 tysięcy zapisów na liście życzeń na Steam. W chwili pisania tego newsa, na polskiej karcie Steam nie ma jeszcze podanej ceny gry, ale twórcy wstępnie planują wypuszczenie gry w cenie 12,99 euro, czyli około 55 złotych.

Easy Delivery Co.
Easy Delivery Co.

Easy Delivery Co. wkrótce wyjdzie na Steam

Easy Delivery Co. to casualowa gra o prowadzeniu dostawczego auta, ale w dość nietypowym wydaniu. W tej grze gracze wcielą się w kierowcę małej ciężarówki Kei truck, który rozwozi paczki po górskim miasteczku spowitym śniegiem i mgłą. Mroczny klimat przywodzi na myśl Silent Hill, jednak zamiast ludzi w świecie gry mieszkają antropomorficzne koty. Gracze będą eksplorować trzy różne obszary, odkrywać tajemnice miasta oraz dbać o energię, paliwo i temperaturę bohatera. Samochód można także ulepszać, co pozwala lepiej radzić sobie z trudnymi warunkami.

Zabawa polega na tym, że paczki z reguły nie są zabezpieczone i latają po całej pace. Chwila nieuwagi i przewożone materiały mogą wypaść z samochodu. Na materiale promocyjnym gry, który możecie zobaczyć poniżej, widać wyraźnie jak każda nierówność na drodze powoduje przemieszczanie się paczek, a w jednym ujęciu faktycznie podskakują na tyle wysoko, że wypadają z pojazdu. To może być dość wymagająca produkcja, w której będzie trzeba jak najszybciej dostarczyć ładunki, jednocześnie dbając o ich stan i dostarczoną ilość.

GramTV przedstawia:

Gra wyróżnia się charakterystyczną oprawą graficzną inspirowaną epoką PlayStation 1, co dodaje jej klimatu retro. Co więcej, tytuł został oficjalnie zweryfikowany pod kątem Steam Decka, dzięki czemu idealnie sprawdzi się również w trybie przenośnym.

Easy Delivery Co. wyląduje na PC na platformie Steam już 18 września 2025 roku.

Źródło:https://traxion.gg/cosy-driving-game-easy-delivery-co-hits-steam-18th-september

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

