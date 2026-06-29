Miała być konkurencja dla EA Sports FC. A są... zwolnienia

Oto oświadczenie, które Strikerz przesłało do redakcji Insider Gaming:

Obecnie firma rozwija swój model operacyjny, aby wspierać dalszy rozwój marki UFL w wieloplatformowy ekosystem. Po soft launchU UFL na urządzeniach mobilnych, dostosowujemy naszą organizację i możliwości, aby lepiej wspierać kolejny etap działalności.

W ramach tej ewolucji regularnie przeglądamy naszą strukturę organizacyjną, aby upewnić się, że odzwierciedla ona potrzeby naszych produktów, zespołów i długoterminowej strategii. Obejmuje to zmiany w zakresach odpowiedzialności, strukturach zespołów oraz tworzenie nowych funkcji tam, gdzie to konieczne. W ramach tej restrukturyzacji zmiany organizacyjne dotknęły około 20% naszych pracowników.

Firma kontynuuje działalność jak zwykle, w pełni wspierając swoje istniejące produkty, inwestując w przyszłość marki UFL i realizując zaplanowany harmonogram na wszystkich platformach.

Te zmiany organizacyjne są częścią naszej długoterminowej strategicznej ewolucji i nie powinny być interpretowane jako odzwierciedlenie zaangażowania firmy w UFL lub przyszłość tej marki.