EA wyłącza swój wielki hit RPG. Ale tylko na jednej konsoli

Popularna gra z serii RPG straci funkcję online na PS3. Reszta graczy może spać spokojnie.

Electronic Arts podjął decyzję o wyłączeniu usług sieciowych dla Dragon Age: Inkwizycja na PlayStation 3. Zmiana wejdzie w życie 28 kwietnia i dotyczy wyłącznie tej jednej platformy. To kolejny przykład wygaszania starszych usług w branży. Na szczęście nie oznacza to „śmierci” całej gry. Wyłączony zostanie jedynie tryb multiplayer, który i tak nie był głównym powodem, dla którego gracze sięgali po ten tytuł. Kampania fabularna pozostanie w pełni dostępna i grywalna. Dragon Age: Inkwizycja bez trybu multiplayer na PS3 Co ważne, zmiany nie obejmą innych wersji gry. Edycje na PC, PlayStation 4 oraz Xboxa będą działać bez zmian, a serwery multiplayer na tych platformach pozostaną aktywne. Ograniczenie dotyczy wyłącznie PS3, które ma już ponad dekadę na karku.

Warto przypomnieć, że Dragon Age: Inkwizycja to jedna z najważniejszych odsłon serii RPG od BioWare. Gracze wcielają się w Inkwizytora, który musi powstrzymać katastrofę rozdzierającą świat Thedas i zamykającą szczeliny w rzeczywistości. Tytuł wyróżniał się ogromnym, półotwartym światem, rozbudowanymi wyborami fabularnymi i systemem decyzji wpływających na losy całego uniwersum, co wyniosło serię na nowy poziom skali.

Dla przypomnienia, tryb multiplayer w Inkwizycji pozwalał na kooperacyjną rozgrywkę dla czterech graczy, którzy wcielali się w agentów Inkwizycji i walczyli z przeciwnikami w różnych lokacjach. Był to ciekawy dodatek, ale nigdy nie stanowił serca gry. Pewne wątpliwości budzi jeszcze kwestia Dragon Age Keep, czyli systemu pozwalającego przenosić decyzje między częściami serii. Na ten moment nie wiadomo, czy zmiany wpłyną na jego działanie, choć nic na to nie wskazuje. Decyzja EA nie powinna dziwić. Utrzymywanie serwerów dla starszych wersji gier staje się z czasem coraz mniej opłacalne – szczególnie gdy liczba graczy spada, a koszty utrzymania rosną. Firma w ostatnim czasie wyłączyła już kilka innych usług online, w tym całkowicie zakończyła wsparcie dla takich produkcji jak Anthem.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










