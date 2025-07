EA wyłącza serwery kolejnej gry. Popularny tytuł straci tryb wieloosobowy

Amerykańska korporacja poinformowało o planowanym wyłączeniu serwerów gry Need for Speed: Rivals z dniem 7 października 2025 roku. To już siódma gra z serii Need for Speed, której funkcje online zostały zakończone w obecnej dekadzie.

Need for Speed: Rivals – Electronic Arts wyłącza serwery gry

Need for Speed: Rivals, współtworzone przez studia Ghost Games (obecnie EA Gothenburg) i Criterion Games, było dwudziestym głównym tytułem w popularnej serii zręcznościowych wyścigów od EA. Gra zadebiutowała w listopadzie 2013 roku na PC oraz konsolach i została ciepło przyjęta przez graczy i recenzentów, choć jej oceny początkowo cierpiały przez problemy techniczne obecne przy premierze.