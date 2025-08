EA tłumaczy, czemu nie dostaniemy The Sims 5. Co z trybem wieloosobowym w czwórce?

Jak wynika z wywiadu udzielonego przez Laurę Miele, prezes EA Entertainment, dla magazynu Variety, The Sims 5 nie zostałoby odebrane pozytywnie przez graczy. Miele wyjaśniła, że rozpoczęcie nowej gry od podstaw oznaczałoby dla społeczności graczy utratę wszystkiego, co stworzyli przez lata, a także rezygnację z całej zawartości, którą nabyli na przestrzeni dekady.

Nie chciałabym, żebyście musieli zaczynać od zera, porzucać wszystko, co stworzyliście, i rezygnować z całej zawartości, którą kupiliście przez te lata. W ciągu ostatnich 10 lat wydaliśmy ponad 85 pakietów do The Sims 4, więc resetowanie tego nie byłoby przyjazne dla graczy ani dobrą decyzją dla naszej społeczności.