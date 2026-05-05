EA Sports FC z dużą współpracą. Visa ma dostarczyć graczom nowe atrakcje

Maciej Petryszyn
2026/05/05 10:00
Electronic Arts i Visa to dwie sporych rozmiarów firmy. Tym bardziej warto odnotować fakt, że ci dwaj giganci swoich branż nawiązali współpracę.

Co to oznacza? Okazję do wewnątrzgrowych wydarzeń, nagród i wyzwań.

EA Sports FC 26
Electronic Arts i Visa łączą siły

Umowa zawarta pomiędzy Electronic Arts a Visa ma mieć charakter wieloletni. Jej efekty zobaczymy w dwóch prowadzonych przez Amerykanów cyklach, tj. EA Sports FC oraz EA Sports College Football. Zależnie od gry, społeczność ma otrzymać różne nagrody, ale też i aktywności. W wirtualnej piłce nożnej będą to m.in. specjalne cele powiązane bezpośrednio z marką Visa, a także dedykowany tryb pod szyldem wydawcy kart płatniczych.

Jeżeli zaś chodzi o futbol amerykańskim, to tam znajdą się możliwości sponsoringu NIL oraz wyzwania tematyczne. Do tego dochodzą rzeczy w świecie rzeczywistym. Mowa na ten przykład o strefie Visa Infinite podczas Madden Bowl w trakcie tygodnia Super Bowl LX. Samo EA zwraca uwagę, że umowa z Visą to największa w historii firmy współpraca z marką zewnętrzną.

Jesteśmy zachwyceni współpracą z firmą Visa w ramach jednego z najszerszych jak dotąd partnerstw Electronic Arts z marką zewnętrzną, co przyniesie naszym fanom jeszcze większą wartość. W EA łączymy globalną społeczność setek milionów graczy poprzez interaktywną zabawę i wspólnotę fanów. Daje nam to unikalną platformę do łączenia sportu, graczy i kultury w znaczący sposób. Wspólnie z Visą budujemy długofalową relację, aby tworzyć bardziej spójne i satysfakcjonujące doświadczenia dla fanów podczas najważniejszych sportowych wydarzeń – stwierdził David Tinson, Chief Experiences Officer w Electronic Arts.

Interaktywna rozrywka stała się nowym stadionem dla fanów sportu na całym świecie, a nasze partnerstwo z Electronic Arts i EA Sports stawia firmę Visa w samym sercu tego doświadczenia. Wspólnie tworzymy wartościowe sposoby na angażowanie fanów w sporty, które kochają, łącząc cyfrową rozgrywkę z momentami ze świata rzeczywistego, jednocześnie sprawiając, że gra, zaangażowanie i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem Visy oraz naszych licznych partnerów stają się bardziej satysfakcjonujące – dodał Frank Cooper, Global Chief Marketing Officer w Visa.

Źródło:https://variety.com/2026/digital/news/ea-sports-fc-college-football-visa-deal-in-game-rewards-1236736657/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

