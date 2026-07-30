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EA Sports FC 27 pokazuje zmiany w rozgrywce. Obrona i PlayStyles doczekały się dużych ulepszeń

Mikołaj Berlik
2026/07/30 11:30
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Kolejna odsłona piłkarskiej serii coraz bliżej.

EA Sports opublikowało szczegółowy Deep Dive poświęcony rozgrywce w EA Sports FC 27. Twórcy zaprezentowali najważniejsze zmiany w rozgrywce, które w dużej mierze powstały na podstawie opinii społeczności. Największy nacisk położono na przebudowę systemu obrony oraz aktualizację mechaniki PlayStyles.

EA Sports FC 27
EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 – obrona ma dać graczom większą kontrolę

Jedną z najważniejszych nowości jest zmiana sposobu działania defensywy. EA przyznaje, że wsłuchało się w głosy graczy i ograniczyło rolę sztucznej inteligencji podczas bronienia. W praktyce oznacza to, że AI będzie zachowywać się bardziej pasywnie i większa odpowiedzialność za odbiór piłki spocznie na graczu. Poprawiono tez system wślizgów i odbiorów, a także zwiększono precyzję przechwytów oraz blokowania strzałów. Według deweloperów skuteczna obrona ma teraz bardziej zależeć od umiejętności użytkownika niż od automatycznych zachowań kontrolowanych przez komputer zawodników.

Drugim istotnym elementem aktualizacji są usprawnienia systemu PlayStyles. EA zapowiada, że poszczególne style gry będą wyraźniej od siebie różnić się na boisku. Zmiany obejmą między innymi Finesse Shot, Technical Dribbler, Rapid oraz wiele innych specjalnych cech piłkarzy. Celem jest sprawienie, aby każdy PlayStyle miał większy wpływ na zachowanie zawodnika i oferował bardziej zauważalne korzyści podczas meczu.

GramTV przedstawia:

EA Sports FC 26 spotkało się z zarzutami, że oferowało głównie kosmetyczne zmiany względem poprzedniej odsłony. Twórcy liczą, że przebudowany system obrony oraz rozwinięte PlayStyles sprawią, iż EA Sports FC 27 będzie wyraźnym krokiem naprzód pod względem rozgrywki.

O tym, czy wprowadzone zmiany spełnią oczekiwania graczy, przekonamy się już 25 września, kiedy to EA Sports FC 27 trafi na rynek.

Źródło:https://gamingbolt.com/ea-sports-fc-27-gameplay-deep-dive-highlights-improved-defending-and-playstyle-changes

Tagi:

News
Electronic Arts
EA Sports
piłka nożna
EA SPORTS FC
EA Sports FC 27
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112