EA Sports FC 27 pokazuje zmiany w rozgrywce. Obrona i PlayStyles doczekały się dużych ulepszeń

EA Sports opublikowało szczegółowy Deep Dive poświęcony rozgrywce w EA Sports FC 27. Twórcy zaprezentowali najważniejsze zmiany w rozgrywce, które w dużej mierze powstały na podstawie opinii społeczności. Największy nacisk położono na przebudowę systemu obrony oraz aktualizację mechaniki PlayStyles.
EA Sports FC 27 – obrona ma dać graczom większą kontrolę
Jedną z najważniejszych nowości jest zmiana sposobu działania defensywy. EA przyznaje, że wsłuchało się w głosy graczy i ograniczyło rolę sztucznej inteligencji podczas bronienia. W praktyce oznacza to, że AI będzie zachowywać się bardziej pasywnie i większa odpowiedzialność za odbiór piłki spocznie na graczu. Poprawiono tez system wślizgów i odbiorów, a także zwiększono precyzję przechwytów oraz blokowania strzałów. Według deweloperów skuteczna obrona ma teraz bardziej zależeć od umiejętności użytkownika niż od automatycznych zachowań kontrolowanych przez komputer zawodników.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!