EA Sports FC 27 pokazuje zmiany w rozgrywce. Obrona i PlayStyles doczekały się dużych ulepszeń

EA Sports opublikowało szczegółowy Deep Dive poświęcony rozgrywce w EA Sports FC 27. Twórcy zaprezentowali najważniejsze zmiany w rozgrywce, które w dużej mierze powstały na podstawie opinii społeczności. Największy nacisk położono na przebudowę systemu obrony oraz aktualizację mechaniki PlayStyles.

EA Sports FC 27 – obrona ma dać graczom większą kontrolę

Jedną z najważniejszych nowości jest zmiana sposobu działania defensywy. EA przyznaje, że wsłuchało się w głosy graczy i ograniczyło rolę sztucznej inteligencji podczas bronienia. W praktyce oznacza to, że AI będzie zachowywać się bardziej pasywnie i większa odpowiedzialność za odbiór piłki spocznie na graczu. Poprawiono tez system wślizgów i odbiorów, a także zwiększono precyzję przechwytów oraz blokowania strzałów. Według deweloperów skuteczna obrona ma teraz bardziej zależeć od umiejętności użytkownika niż od automatycznych zachowań kontrolowanych przez komputer zawodników.