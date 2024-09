EA Sports FC 25 już dostępne. Premiera nowej gry twórców serii FIFA

Z okazji premiery EA Sports FC 25 w grze pojawi się pierwsze wydarzenie, jakim jest Droga do fazy pucharowej. Zostanie wypuszczone wiele kart z drużyn, które biorą udział w tegorocznych edycjach Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Będą one stopniowo ulepszane na podstawie indywidualnych występów danego zawodnika w tych rozgrywkach oraz ogólnej postawy klubu i ewentualnej kwalifikacji do następnego etapu turnieju. Ten event będzie dostępny wyłącznie w trybie Ultimate Team. Na ekranie startowym tego trybu możemy zobaczyć zapowiedź wydarzenia oraz kartę Jude Bellinghama z wszystkimi możliwymi ulepszeniami.

Jak już wspomnieliśmy, EA Sports FC 25 zostało udostępnione wszystkim posiadającym produkt na platformach PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Zachęcamy do przeczytania naszej recenzji najnowszej odsłony EA Sports FC.