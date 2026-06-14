Sześć palców wywołało burzę. Wydawca Warhammera 40,000 odpiera zarzuty o użycie AI

Wcześniej na temat AI wypowiedział się też Kevin Rountree, dyrektor generalny Games Workshop:

Mamy kilku wyższych menedżerów, którzy są [ekspertami od AI – przyp. red.]: żaden z nich nie jest jeszcze tym zbytnio podekscytowany. Uzgodniliśmy wewnętrzną politykę, która ma nas wszystkich prowadzić i która jest obecnie bardzo ostrożna – np. nie pozwalamy na treści generowane przez AI ani na używanie AI w naszych procesach projektowych, a także na jej nieautoryzowane użycie poza GW, w tym w jakichkolwiek naszych konkursach. Musimy również monitorować i chronić się z perspektywy zgodności danych, bezpieczeństwa i zarządzania; silniki AI lub uczenia maszynowego wydają się być automatycznie dołączane do naszych telefonów czy laptopów, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie.

Pozwalamy tym kilku wyższym menedżerom na dalsze badanie tej technologii z ciekawości. Uzgodniliśmy również, że utrzymamy silne zaangażowanie w ochronę naszej własności intelektualnej i poszanowanie naszych ludzkich twórców. W raportowanym okresie kontynuowaliśmy inwestycje w nasze Warhammer Studio – zatrudniając więcej kreatywnych pracowników w wielu dyscyplinach, od tworzenia konceptów i grafik po pisanie tekstów i rzeźbienie. To utalentowane i pełne pasji osoby sprawiają, że Warhammer jest tak bogatym, sugestywnym IP, które kochają nasi h hobbyści i my wszyscy.