EA oficjalnie potwierdza, że w tym tygodniu zaprezentuje grę Battlefield 6

Po miesiącach przecieków z wersji beta, nieoficjalnych informacji i licznych spekulacji, Electronic Arts potwierdziło, że oficjalna zapowiedź gry Battlefield 6 nastąpi w tym tygodniu, a dokładniej w czwartek 24 lipca. Wydawca poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, dodając, że podczas prezentacji zobaczymy pierwszy zwiastun gry.

W czwartek EA oficjalnie zaprezentuje Battlefielda 6

Krótka zapowiedź wideo kończy się grafiką, która prawdopodobnie posłuży jako oficjalna okładka gry Battlefield 6. W miniony weekend do sieci trafiło zdjęcie paczki PR-owej wysłanej do jednego z influencerów, a na niej znajdywało się logo Battlefield 6. Chociaż wpis został szybko usunięty, to jego zawartość zdążyła rozprzestrzenić się szeroko w internecie.