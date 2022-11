EA obraziło fanów Need for Speed na Twitterze. Teraz przepraszają: „poniósł nas hype”

Już za niecały tydzień pierwsi gracze będą mogli sprawdzić Need for Speed Unbound. Electronic Arts niedawno udostępniło nowy, dłuższy gameplay ze swojej nadchodzącej gry, który również zachęcał do zakupu Palace Edition, oferujący dostęp do gry na trzy dni przed oficjalną premierą. Jest to obecnie standardowa praktyka dla przedpremierowych zamówień droższych edycji, które pozwalają na wcześniejszy dostęp do gier. Niektórzy gracze postanowili jednak skrytykować taką praktykę i pod jednym z postów oficjalnego konta Need for Speed na Twitterze napisali, co o tym myślą.

Need for Speed Unbound – gracze krytykują, EA obraża i przeprasza

Jednym z nich jest użytkownik o pseudonimie KyloZen0, z którym nieoczekiwanie administratorzy konta NFS weszli w nieprzyjemną polemikę. W pewnym momencie konwersacja przerodziła się w kłótnie z epitetami, które wprost obrażały gracza. Na koniec dodano, że fan powinien przestać płakać i pogodzić się z tą przedsprzedażową polityką lub kupić grę w normalnej cenie.