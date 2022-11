NFS Unbound vs NFS Heat. Jak nowa odsłona prezentuje się na tle poprzedniczki?

W sieci pojawiło się nowe porównanie Need for Speed Unbound z poprzedniczą częścią serii.

Na początku bieżącego tygodnia Electronic Arts zaprezentował nowy gameplay z Need for Speed Unbound. Tym razem materiał różnił się od poprzednich, zawierając kilka dłuższych fragmentów rozgrywki z klasycznych wyścigów. Gracze na niecałe dwa tygodnie przed premierą mogli więc zobaczyć, jak najnowsza odsłona serii prezentuje się w akcji. Produkcja Criterion Games niedawno osiągnęło złoty status i jest już gotowa na premierę. Teraz zainteresowane grą osobą mogą sprawdzić, jak Need for Speed Unbound wypada na tle Need for Speed Heat z 2019 roku.

Need for Speed Unbound na porównaniu z Need for Speed Heat

Poniższy film prezentuje bezpośrednie porównanie obu gier w rozgrywce za dnia i nocy. Podczas tak szybkiej i dynamicznej zabawy ciężko porównać każdy najmniejszy detal gry, ale bez trudu możemy zauważyć, że Need for Speed Unbound prezentuje ulepszoną grafikę względem poprzedniczki. Przynajmniej na porównanym wyścigów rozgrywanych za dnia, gdzie wyraźnie widać lepszą jakość tekstur, poprawione oświetlenie, czy bardziej dopracowane cienie.