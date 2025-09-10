Zaloguj się lub Zarejestruj

EA krytykowane za cenę „darmowych prezentów” w Battlefield 6

Mikołaj Berlik
2025/09/10 12:30
Gracze mogą odblokować zawartość do Battlefield 6 w Battlefield 2042, ale pełny Battle Pass kosztuje aż 326 zł, jeśli chcą ominąć grind.

Battlefield 6 od miesięcy elektryzuje społeczność FPS-ów. EA i DICE wykorzystują Battlefield 2042 jako swoisty „pomost” do nowej odsłony serii. Gracze mogą odblokowywać zawartość przygotowaną z myślą o Battlefield 6 w ramach specjalnego Battle Passa w starszej części gry.

Battlefield 2042 jako wstęp do Battlefield 6 – problem w cenie

Mechanika Battle Passa wymaga dużego nakładu czasu i grindu. Zamiast godzin spędzonych w Battlefield 2042, EA umożliwia zakup Tier Skips, które natychmiast odblokowują kolejne nagrody. Jeden poziom kosztuje 150 Boins (waluta premium), czyli około 1 dolara. Aby ominąć wszystkie 60 poziomów, trzeba wydać 90 dolarów, czyli około 326 zł.

Warto podkreślić, że wszystkie przedmioty dostępne w Battle Passie można zdobyć grając i nie mają one wpływu na balans gry – to głównie skórki i kosmetyczne bonusy. Mimo tego społeczność graczy skrytykowała cenę jako absurdalnie wysoką. Zdaniem wielu, EA przesadziło, pobierając tak wysoką opłatę za „darmowe prezenty”, które miały być jedynie zachętą do aktywności przed premierą Battlefield 6.

Fani gry szybko wyrazili swoje niezadowolenie na forach i mediach społecznościowych. Wiele komentarzy podkreśla, że choć nikt nie zmusza do kupowania Tier Skips, sama kwota 326 zł za kosmetyczne nagrody jest nieproporcjonalna do tego, co oferuje EA. W sieci pojawiły się także porównania do innych gier z serii, które dawały podobne bonusy w znacznie niższej cenie lub całkowicie za darmo.

Źródło:https://mp1st.com/news/costs-to-get-all-battlefield-6-rewards-in-bf2042-without-playing

