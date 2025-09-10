EA krytykowane za cenę „darmowych prezentów” w Battlefield 6

Gracze mogą odblokować zawartość do Battlefield 6 w Battlefield 2042, ale pełny Battle Pass kosztuje aż 326 zł, jeśli chcą ominąć grind.

Battlefield 6 od miesięcy elektryzuje społeczność FPS-ów. EA i DICE wykorzystują Battlefield 2042 jako swoisty „pomost” do nowej odsłony serii. Gracze mogą odblokowywać zawartość przygotowaną z myślą o Battlefield 6 w ramach specjalnego Battle Passa w starszej części gry.

Battlefield 2042 jako wstęp do Battlefield 6 – problem w cenie

Mechanika Battle Passa wymaga dużego nakładu czasu i grindu. Zamiast godzin spędzonych w Battlefield 2042, EA umożliwia zakup Tier Skips, które natychmiast odblokowują kolejne nagrody. Jeden poziom kosztuje 150 Boins (waluta premium), czyli około 1 dolara. Aby ominąć wszystkie 60 poziomów, trzeba wydać 90 dolarów, czyli około 326 zł.