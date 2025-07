EA App zdradza możliwy start bety Battlefield 6. Oficjalna zapowiedź gry tuż za rogiem?

Informacja o potencjalnym starcie otwartej bety nowego Battlefielda pochodzi z danych API aplikacji, które ujawniają datę publikacji wersji beta. Przeciek sugeruje, że powinniśmy zagrać już 4 sierpnia 2025 roku, czyli za dwa tygodnie.

Lada moment rozpocznie się otwarta beta Battlefielda 6?

Jak zauważyli członkowie społeczności Battlefield, data 4 sierpnia została przypisana do buildu gry, co sugeruje rozpoczęcie testów w tym terminie. Choć nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone, wszystko wskazuje na to, że EA szykuje się do startu bety na początku przyszłego miesiąca. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Insider Gaming, oficjalna zapowiedź Battlefielda 6 ma nastąpić 31 lipca 2025 roku i wtedy też mamy poznać dokładną datę rozpoczęcia otwartej bety.