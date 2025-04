EA anulowało grę z uniwersum Titanfall. Respawn Entertainment ze sporymi zwolnieniami

Wśród anulowanych produkcji znalazł się projekt o nazwie kodowej „R7”, czyli extraction shooter osadzony w świecie Titanfall. Deweloperzy nie ukończą więc nowej gry w popularnym uniwersum, choć część z nich przeniesiono do EA Motive, by pracowali nad grą z Iron Manem.

Electronic Arts nie skomentowało anulowanych tytułów ani liczby zwolnień. Oficjalnie Respawn wciąż pracuje nad Star Wars Jedi 3, rozwija Apex Legends i wspiera projekt Star Wars: Zero Company. Jednak ostatnie decyzje wydawcy budzą obawy co do przyszłości studia i planów związanych z marką Titanfall.