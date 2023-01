E3 2023 bez udziału największych firm? Czy impreza ma jeszcze sens?

We wrześniu media obiegła informacja potwierdzająca, że E3 2023 wraca do tradycyjnej formuły. Event zapowiedziano jako czterodniowe wydarzenie, które rozpocznie się we wtorek 13 czerwca i zakończy w piątek 16 czerwca. Wszystko wskazuje jednak na to, że słynne wydarzenie może już nie odzyskać blasku dawnej chwały.

Podczas E3 2023 nie zobaczymy konferencji Sony, Nintendo i Xbox

Jak donosi serwis IGN największe tuzy branży zrezygnowały z udziału w wydarzeniu. Redakcja powołuje się na wiarygodne źródła, które sugerują, że podczas E3 2023 nie zobaczymy konferencji takich firm jak: Sony, Xbox i Nintendo. Brak obecność najistotniejszych firm z pewnością obniży rangę eventu. Najprawdopodobniej E3 już nigdy nie będzie tą samą huczną imprezą, na którą co roku czekali gracze z całego świata.



Na lidera wśród najważniejszych imprez branżowych wyrasta Summer Game Fest, które w minionym roku cieszyło się ogromną popularnością. Będziecie tęsknić za E3?