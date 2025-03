Dziś premiera wczesnego dostępu Chernobylite 2 - polskiego rywala STALKERA 2

W przeciwieństwie do pierwszej odsłony, tytuł będzie RPG-iem z otwartym światem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, dzisiaj odbyła się premiera Chernobylite 2 - drugiej odsłony serii The Farm 51, przez sporą część społeczności nazywaną polskim rywalem STALKERA 2. Jak na razie chętne osoby mogą sprawdzić tytuł jedynie we wczesnym dostępie, który ma potrwać od 6 do 10 miesięcy.

Chernobylite 2 - informacje o grze

Chernobylite 2 zostało udostępnione dzisiaj na Steamie o godzinie 11:00 czasu polskiego. W rozwoju znajdują się również wydania na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, lecz nie ujrzymy ich w okresie early access. Prawdopodobnie ujrzymy je przy okazji wersji 1.0. Warto wspomnieć, że tytuł zaoferuje polski język wyłącznie w formie napisów.