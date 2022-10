Dziś premiera The Tenants! Pełna wersja przyciągnie wielu graczy

The Tenants to propozycja od ekipy Ancient Forge Studio. O grze mogliście usłyszeć już wcześniej, bowiem od marca 2021 roku jest dostępna w ramach usługi Early Access. Trzeba przyznać, że w steamowym inkubatorze radziła sobie całkiem nieźle, dzięki czemu z pewnością zyskała fanów, którzy wyczekiwali premiery wersji 1.0 . Mamy dla Was dobre informacje. The Tenants w pełnej krasie pojawi się na rynku już dzisiaj. Zachęcamy do zapoznania się z jeszcze cieplutkim trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

W trakcie ponad rocznego pobytu w Early Access produkcja doczekała się na Steam prawie 5000 recenzji. Zdecydowana większość, bo aż 82% to pozytywne oceny, co wskazuje na to, że The Tenants jest całkiem udanym tytułem. Chętnie posłuchamy o Waszych doświadczeniach, jeśli mieliście już okazję przetestować grę.



“Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, jakie otrzymaliśmy od naszej społeczności w trakcie Wczesnego Dostępu. To oczywiście nie jest koniec prac nad The Tenants. Mamy duże plany co do przyszłości i niedługo się nimi podzielimy” - mówi Dushan Chaciej, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Ancient Forge Studio.



The Tenants to intrygujący symulator, w którym graczowi przyjdzie zarządzać nieruchomościami. Do naszych zadań będzie należeć przygotowywanie mieszkań i domów przeznaczonych na wynajem oraz znalezienie dla nich odpowiednich lokatorów. Oczywiście, każde lokum musi zostać odpowiednio wykończone, a to jaki styl wybierzemy, będzie zależeć od nas.