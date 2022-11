Dziś premiera The Chant. Zobacz trailer i niech rozpocznie się koszmar!

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników horrorów i gier przygodowych. Twórcy z Brass Token i wydawca – Prime Matter – przypominają o dzisiejszej premierze The Chant. Z tej okazji deweloperzy opublikowali specjalny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo. Przypomnijmy, że gra debiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

The Chant – zobacz zwiastun premierowy

Autorzy The Chant inspirowali się psychodelicznymi horrorami z lat 70. ubiegłego stulecia, co mocno widać w stylistyce tytułu. Przygotowana przez twórców opowieść przeniesie nas na odległą wyspę. Grupa przyjaciół planuje spędzić na niej interesujący weekend, jednak zamiast bawić się w najlepsze, musi stoczyć morderczą walkę o przetrwanie. Odkrywając liczne sekrety, bohaterowie stawią czoła przerażającym stworom, robiąc wszystko, by poznać dzieje dawnego kultu i odwrócić tajemniczy rytuał.



„Najwyższa pora by Jess spakowała ubrania, wsiadła do łodzi i udała się na oddaloną od cywilizacji wyspę na duchowe spa. Północno-zachodnie wybrzeże Pacyfiku jest piękne o tej porze roku. Jess poszukuje oświecenia, ale sprawy przybierają nieoczekiwany i przerażający zwrot. Musi wybrać: walczyć czy uciekać?” – czytamy w opisie gry.



Jeśli chcecie zobaczyć, jak produkcja autorstwa Brass Token prezentuje się w akcji, to tutaj znajdziecie fragmenty rozgrywki. Tego, czy warto zagrać w The Chant dowiecie się z przygotowanej przez nas recenzji. Warto wspomnieć, że gra dostępna jest w polskiej wersji językowej, na którą składa się dubbing i napisy.