Dziś premiera polskiego Inkulinati! Gra będzie dostępna w Game Passie

Śpieszymy przypomnieć o dzisiejszej premierze Inkulinati. Gra autorstwa rodzimego Yaza Games zadebiutuje na rynku w ramach Early Access i będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox. Co ważne, już w dniu premiery produkcja zasili bibliotekę usługi Game Pass, więc możecie ją przetestować, dzięki abonamentowi.

Inkulinati zaprasza w podróż do świata średniowiecznych ksiąg

My mieliśmy już okazję przetestować Inkulinati i gra trafiła w nasze gusta. Zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Pojedynek na pióra! – wrażenia z Inkulinati.



„Te niezwykłe dzieła sztuki czekały ponad 700 lat, aby ożyć na nowo w grze wideo i pokazać, że średniowieczni ludzie także mieli swoje „memy” i śmiali się z takich samych rzeczy, co my. Zobaczysz dzierżące miecze króliki, psich włóczników, trąbki w zadkach, ślimaki zjadające rycerzy i nie tylko. Będzie tego dużo, dużo więcej…” – czytamy w opisie gry.



Inkulinati to propozycja dla domorosłych strategów, którzy lubią główkować nad kolejnymi turami zawiłych pojedynków. Gra zachwyca również oprawą oraz prostym humorem, który ma swój niepowtarzalny urok. Z pewnością jest to pozycja, której warto dać szansę, szczególnie gdy jesteście miłośnikami taktycznych turówek.