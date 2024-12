Dziś premiera nowego DLC do Euro Truck Simulator 2. Greckie krajobrazy czekają na odkrycie

Pod koniec listopada do Euro Truck Simulator 2 trafiła aktualizacja opatrzona numerem 1.53 . Deweloperzy zadbali między innymi o odświeżenie kilku niemieckich miast – Monachium, Mannheim czy Berlina. Tymczasem już dzisiaj w ręce graczy trafi nowe DLC, które zabierze nas do Grecji.

Ponadto twórcy przygotowali wydarzenie Cruising Greece World of Trucks. Wyzwaniem dla społeczności jest pokonanie 200 000 000 km, dostarczając ładunki do lub z dowolnego miasta w Grecji. Po ukończeniu osobistego celu (dostarczenie ładunków do lub z 15 unikalnych greckich miast) gracze otrzymają osiągnięcie World of Trucks oraz malowanie z motywem delfina. Po zaliczeniu celu społeczności oraz osobistego celu, gracze mogą liczyć na ozdobę deski rozdzielczej w postaci Małej Sowy. Więcej szczegółów związanych z eventem znajduje się na oficjalnym blogu SCS Software.

