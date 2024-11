Nowości i ulepszenia w Euro Truck Simulator 2. Aktualizacja 1.53 jest już dostępna

Wprowadzono bowiem ulepszenia w zakresie Quality of Life – dodana została funkcja, która pozwoli znaleźć graczom ustawienia zmienione z domyślnych dzięki małemu wskaźnikowi wizualnemu. Dodatkowo zainteresowani skorzystają z płynnego i automatycznego centrowania kamery – ustawimy na przykład szybkość powracania kamery do środka. Więcej informacji związanych z aktualizacją Euro Truck Simulator 2 znajduje się w tym miejscu.

Podróżuj po Europie jako król szos, kierowca ciężarówki, który dostarcza ważne ładunki na imponujące odległości! Z dziesiątkami miast do odkrycia w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce i wielu innych, Twoja wytrzymałość, umiejętności i prędkość zostaną wystawione na próbę. Jeśli masz to, czego potrzeba, aby zostać częścią elitarnej siły transportowej, wskocz za kierownicę i udowodnij to! – brzmi opis gry.