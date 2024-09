Dziś premiera Harry Potter: Quidditch Champions. Już za moment gracze wskoczą do świata magicznego sportu

Już dzisiaj w ręce graczy trafi Harry Potter: Quidditch Champions. W ostatnich tygodniach mogliśmy obejrzeć między innymi prezentację boisk szkół magii czy nowy zwiastun zapraszający na pierwszy mecz w sezonie . Za kilka godzin zainteresowani będą mogli wskoczyć do świata magicznego sportu, którego zasady zostały nieco zmienione względem książkowego oryginału.

Na konsolach Xbox za grę zapłacimy 129 zł, natomiast standardowa wersja na PC jest tańsza o 2 złote. Edycja Deluxe, zawierająca pakiety domów Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin i Ravenclaw oraz 2000 sztuk złota, kosztuje 168 złotych na PC i 169 złotych na Xbox One oraz Xbox Series X/S. Nie znamy cen, które obowiązywać będą na PlayStation 4 i PlayStation 5, jednak prawdopodobnie będą one zbliżone.

Przy okazji warto przypomnieć, że w Harry Potter: Quidditch Champions złoty znicz będzie wart dużo mniej punktów, niż w przypadku książkowych zasad gry. Za jego złapanie gracze otrzymają bowiem 30, a nie 150 punktów. Schwytanie złotego znicza nie zakończy również meczu – ten będzie trwał, dopóki jedna z drużyn nie osiągnie wyniku 100 punktów, lub nie zakończy się czas. Takie rozwiązanie ma zapewnić lepszy balans rozgrywki i umożliwić graczom odwrócenie losów spotkania.

Podbij przestworza na jednej z klasycznych pozycji - ścigający, szukający, obrońca, lub pałkarz, każda z własnym stylem gry. Szybuj po legendarnych boiskach quidditcha oraz na mapach przedstawiających nigdy wcześniej niewidziane obszary czarodziejskiego świata – czytamy w opisie gry na Steam.

Przypomnijmy raz jeszcze, że Harry Potter: Quidditch Champions zadebiutuje już dziś – 3 września 2024. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wersja na Nintendo Switch ma ukazać się w okresie świątecznym. Dodatkowo w dniach od 3 do 30 września 2024 roku tytuł będzie dostępny dla członków PlayStation Plus.