Harry Potter: Quidditch Champions na nowym zwiastunie. Prezentacja boisk szkół magii

Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha przenosi graczy do magicznego świata znanego z książek i filmów o Harrym Potterze, oferując możliwość latania nad legendarnymi arenami w różnych rolach, takich jak pałkarz, ścigający, obrońca czy szukający. W grze znajdziemy ikoniczne lokacje i postacie, które oddają klimat serii, a także nawiązania do jej bogatego uniwersum. Na graczy czekać będzie tryb jednoosobowy, wieloosobowy, a także możliwość współpracy online.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Harry Potter: Quidditch Champions zadebiutuje już 3 września 2024 roku. Gra zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wersja na Nintendo Switch ma ukazać się w okresie świątecznym. Dodatkowo w dniach od 3 do 30 września 2024 roku tytuł będzie dostępny dla członków PlayStation Plus.