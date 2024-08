W Harry Potter: Quidditch Champions złoty znicz będzie wart dużo mniej punktów

Okazuje się również, że twórcy Harry Potter: Quidditch Champions zdecydowali się wprowadzić kilka zmian w zasadach popularnego sportu czarodziejów. W świecie Harry’ego Pottera złapanie złotego znicza nagradzane jest 150 punktami i natychmiastowo kończy grę. We wspomnianej produkcji za złapanie znicza otrzymamy jednak tylko 30 punktów, a mecz będzie toczyć się do momentu zdobycia przez jedną z drużyn 100 punktów lub do końca określonego czasu.

Według deweloperów taka liczba punktów wciąż jest wystarczająca, by odwrócić losy spotkania i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, a jednocześnie zapewnia lepszy balans rozgrywki. Wygląda jednak na to, że to jedyne zmiany, które Harry Potter: Quidditch Champions wprowadza względem oryginalnych zasad. We wspomnianej produkcji przerzucenie kafla przez jedną z trzech obręczy również będzie bowiem nagradzane 10 punktami, jak miało to miejsce w książkach oraz filmach.