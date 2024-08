PlayStation Plus na wrzesień oficjalnie. Ciekawy zestaw z jedną grą na premierę

Zgodnie z tradycją Sony ujawniło wczoraj ofertę PlayStation Plus na kolejny miesiąc. We wrześniu abonenci usługi japońskiej firmy będą mogli pobrać trzy produkcje. Tym razem producent konsol PlayStation zadbał o całkiem zróżnicowany zestaw. W ofercie znajdziemy bowiem platformówkę w konwencji horroru, najnowszą odsłonę popularnej serii gier sportowych, a także premierowy tytuł skierowany do miłośników Harry’ego Pottera.

Najważniejszą grą we wrześniowej ofercie PlayStation Plus jest bez wątpienia Harry Potter: Quidditch Champions . Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku już 3 września 2024 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów Sony. Jak wspomnieliśmy wyżej, w przyszłym tygodniu klienci japońskiej firmy będą mogli pobrać jeszcze dwie produkcje.

Pierwszą z nich jest Little Nightmares II, czyli kontynuacja niepokojącej i ciepło przyjętej platformówki 2.5D w konwencji horroru. Wydany w 2021 roku sequel również skradł serca graczy i recenzentów, co potwierdza m.in. średnia ocen na Metacritic. Ostatnią grą we wrześniowej ofercie PlayStation Plus jest natomiast MLB The Show 2024, czyli najnowsza odsłona popularnej serii skierowanej do fanów bejsbolu.

PlayStation Plus – oferta na wrzesień 2024

Harry Potter: Quidditch Champions (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Little Nightmares II (PS4/PS5)

(PS4/PS5) MLB The Show 2024 (PS4/PS5)

Na koniec warto przypomnieć, że wrześniowa oferta PlayStation Plus będzie dostępna od 3 września 2024 roku, czyli od najbliższego wtorku. Abonenci usługi Sony mają również ostatnią szansę na dodanie do swoich bibliotek gier udostępnionych w ramach sierpniowej oferty PlayStation Plus.