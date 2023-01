Ubisoft ma kłopoty, które rozgrywają się na wielu frontach. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że studio musiało anulować produkcję trzech gier. Ponadto nikt nie był zainteresowany przejęciem lub fuzją z firmą. Wyniki sprzedaży Mario + Rabbids: Sparks of Hope okazały się rozczarowujące, a premiera Skull and Bones ponownie przełożona. To nie brzmi jak dobra seria.

Przypominamy, dziś pokaz Skull and Bones

Czekacie jeszcze na Skull and Bones, czy pamiętacie o tej grze tylko ze względu na ilość przełożonych premier? Twórcy zapowiedzieli, że już dzisiaj gra doczeka się specjalnej prezentacji. Wydarzenie odbędzie się na Twitchu, a jeśli chcecie je obejrzeć, to o 18:00 udajcie się tutaj.



W trakcie prezentacji powinniśmy otrzymać fragmenty rozgrywki. Ubisoft zapowiedział również, że już wkrótce podzieli się szczegółami dotyczącymi nowe daty premiery. Wiemy też, że planowane są testy. Chętnie dowiemy się, co Wy myślicie o przyszłości Skull and Bones. Dajcie nam znać w komentarzach.

