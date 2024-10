Nadchodzi Xbox Partner Preview. Microsoft szykuje pokaz nowych i nadchodzących gier

Już niebawem zainteresowani będą mogli obejrzeć trwającą prawie pół godziny transmisję przygotowaną przez Microsoft. Najnowsza odsłona Xbox Partner Preview ma prezentować nowe i nadchodzące gry, w tym „wiele światowych premier”. Microsoft zdradził, na jakie materiały możemy liczyć.

Październikowy Xbox Partner Preview już w tym tygodniu

Jak poinformowano na oficjalnej stronie Xbox, już w najbliższy czwartek, 17 października 2024 roku, odbędzie się transmisja zawierająca mieszankę nowych i nadchodzących gier od partnerów takich jak Remedy Entertainment, Sega czy 505 Games. Microsoft zapowiedział, że podczas Xbox Partner Preview możemy spodziewać się między innymi pierwszych fragmentów rozgrywki z rozszerzenia do Alan Wake 2, The Lake House czy nowego zwiastuna Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Nie zabraknie też Wuchang: Fallen Feathers.