Nowe wydanie Assassin's Creed Mirage już wkrótce

Jest to kolejna wiadomość o grach z cyklu Assassin's Creed w ostatnim czasie - niedawno premiera Assassin's Creed Shadows została przełożona na przyszły rok, co nie spodobało się fanom. Stało się to z powodu chęci dopracowania gry przez Ubisoft, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu produkcja spełni pokładane w niej oczekiwania. Według nieoficjalnych informacji to opóźnienie będzie miało wpływ na rozwój wszystkich produkcji z uniwersum, w tym planowanego od długiego czasu remake’u Assassin's Creed Black Flag.

Assassin's Creed Mirage to stosunkowo nowa odsłona serii - wydana 5 października ubiegłego roku. Produkcja została oceniona w serwisie średnio na 76/100. Ostatnio pojawiły się ciekawe informacje dotyczące rozwoju serii Assassin's Creed i planowanych produkcjach. Nie są to jednak oficjalne wieści, więc rzeczywistość może okazać się inna.