Dziś koniec wsparcia Windows 10. Microsoft zostawia furtkę dla użytkowników z Polski

Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie dla systemu Windows 10, co oznacza brak nowych aktualizacji zabezpieczeń. Choć dla wielu użytkowników na świecie to powód do niepokoju, Polacy mogą odetchnąć z ulgą – przynajmniej na rok.

Windows 10 – koniec wsparcia, ale nie w całej Europie

Od dziś Windows 10 nie otrzymuje już poprawek bezpieczeństwa ani aktualizacji systemowych. Microsoft pozostaje przy swojej decyzji, mimo że wielu użytkowników nie może przejść na Windows 11 z powodu braku modułu TPM 2.0. Firma oferuje przedłużenie wsparcia o rok, jednak wymaga opłaty w wysokości 30 dolarów, wymiany punktów Microsoft lub wykonania kopii zapasowej w OneDrive.