Dziś debiutuje Party Maker, czyli polska gra o organizowaniu imprez. Oto trailer

Produkcja jest swego rodzaju symulatorem organizatora imprez. Próbujemy przygotować uroczystość, która będzie odpowiadać budżetowi i wymaganiom klienta. W opisie tytułu na Steamie czytamy:

Budowniczy. Projektant. Renowator. Uwolnij swoją kreatywność w kilkunastu unikalnych miejscach, zdobądź odpowiedni sprzęt, zorganizuj przestrzeń, wykorzystaj to, co znajdziesz. Przygotuj szaloną imprezę!

Na początku robimy dokładnie to, co w innych grach tego typu – znajdujemy odpowiednie lokum i oczyszczamy je ze śmieci oraz robimy gruntowny remont. Później musimy to wszystko udekorować, korzystając z dostępnych środków i przedmiotów. Na każdym etapie czeka nas szereg unikalnych zadań i aktywności; z czasem otrzymujemy dostęp do kolejnych dekoracji i unowocześnień.